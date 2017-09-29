Азербайджанские спортивные гимнасты на чемпионате мира в Канаде

2017-09-29 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Мужская и женская сборные Азербайджана по спортивной гимнастике примут участие на чемпионате мира, который состоится 2-8 октября в Монреале. В состав команды вошли 5 спортсменов: Мурад Агарзаев, Бендже Талас, а также Юлия Иншина, Марина Некрасова и Екатерина Тишкова.

С сегодняшнего дня у участников мирового первенства, а их приехало в "Страну кленового листа" - ни много, ни мало - 500 человек из 80 стран, начинаются подиумные тренировки. Азербайджанские гимнасты, волею жребия, квалифицировавшиеся в 3-и подгруппы, начнут свои канадские выступления с опорного прыжка. Соревнования, в ходе которых будут разыграны 12 комплектов наград, будут проходить на Олимпийском стадионе, находящемся на улице инициатора организации современных Олимпиад, прославившегося фразой "Главное не победа, а участие", барона Пьера де Кубертена. Рекордсменом по количеству золотых медалей в личном многоборье - 6 наград, является японский гимнаст Кохей Учимура.

А пока канадские организаторы готовятся к началу мундиаля в Монреале, на противоположной части суши в российском Новосибирске завершились соревнования по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Не в первый раз участвовавшие в турнире бакинские братья-гимнасты Али и Гусейн Халиловы стали победителями в многоборье по 1-му и 3-му юношеским разрядам соответственно.

(Автор: Шахин Кязимзаде. Редактор: Хазар Ахундов)