Посол Южной Кореи: «Вместе с США мы готовы ответить на угрозу со стороны Северной Кореи»

2017-09-29 12:55 | www.apa.az | 6

«За последние нескольких лет политические связи между Азербайджаном и Кореей были развиты очень хорошо. В 2016 году между двумя странами состоялось обсуждение некоторых ожидаемых политических вопросов, и был проведен межправительственный политический диалог по их решению. В ноябре текущего года ожидается продолжение политического диалога. Наши страны очень тесно сотрудничают во всех сферах. Я хотел бы выразить глубокую признательность правительству Азербайджана за поддержку, оказанную Республике Корея во время проведенных Северной Кореей ядерных испытаний».

Об этом в интервью АПА сказал посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг-Гью.

Он отметил, что после падения цены на нефть в 2015 году торговый оборот между нашими странами был ограничен так же, как и в торговых отношениях с другими странами: «Но еще более важно то, что мы пытаемся диверсифицировать источники экономического сотрудничества и укрепить фундамент этого сотрудничества. В прошлом году был проведен межправительственный совет по экономическому сотрудничеству, где были обсуждены планы будущего сотрудничества. Некоторые корейские фармацевтические и сельскохозяйственные компании заинтересованы в производстве своей продукции в Азербайджане».

Посол подчеркнул, что компании Южной Кореи смогут извлечь выгоду от проекта железнодорожного сообщения Баку-Тбилиси-Карс:

«Как я слышал, начавшаяся в Китае в прошлом году тестовая отправка в Баку корейских контейнеров завершилась за 10 дней. Это считается транспортной революцией. Потому что контейнеры доставляются в Баку на корабле за 40 дней. Новый Шелковый путь упростит разные виды торговой деятельности и будет способствовать взаимному обмену между народами Азербайджана и Кореи. Я высоко ценю это. Это равносильно возрождению старого Шелкового пути, являвшегося основной магистралью для торговли и культурного обмена на азиатском континенте. Начало строительства новой магистрали Шелкового пути будет способствовать не только развитию двусторонних отношений, но и улучшению связей с другими странами Евразии».



Посол отметил, что образование является самым важнейшим фактором в деле построения гуманитарного моста, крепко связывающего два народа.



«В настоящее время в Корее получают образование 80-90 азербайджанских студентов. В Азербайджане также обучаются студенты из Кореи. Многие корейские студенты изучают азербайджанский язык в престижном Институте иностранных языков», - сказал он.



Говоря о позиции Южной Корее по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, дипломат подчеркнул, что народ Кореи глубоко сопереживает ту трагедию, которая обрушилась на азербайджанский народ.



«Посольство Республики Корея ежегодно организует посещение населенных пунктов, где нашли временный приют вынужденные переселенцы. Во время этих поездок проводится ознакомление с условиями проживания семей, вынужденно покинувших свои земли, им оказывается помощь. В этом году вместе с группой корейских бизнесменов я посетил лагерь беженцев из Зангилана, поинтересовался их проблемами. За последние три года мы провели такие мероприятия и встречи в Ходжавенде, Барде, Физули и Билясуваре. Очень хотелось бы, чтобы этот конфликт в кратчайшие сроки нашел свое решение на основе международного опыта и принципов. Призываю сопредседателей Минской группы ускорить процесс урегулирования», - отметил дипломат.

Посол также ответил на вопрос об интенсификации испытаний баллистических ракет КНДР и серьезной угрозе безопасности Южной Кореи. По его словам, проводимые КНДР испытания нарушают не только резолюции СБ ООН, но и являются серьезной угрозой безопасности и на Корейском полуострове и на прилегающих территориях: «Как и мировая общественность, правительство Южной Кореи решительно осуждает эти ядерные испытания. Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны Южной Кореи и международной общественности, КНДР безответственно проводит эти испытания и представляет угрозу распространения режима ядерного оружия. Это может привести к уничтожению человечества. Именно поэтому международная общественность должна объединить усилия для того, чтобы Северная Корея уничтожила ядерное оружие и был восстановлен стабильный мир на полуострове. Растущая ядерная мощь Северной Кореи всегда создает большую угрозу миру и стабильности на Корейском полуострове и за его пределами. Южная Корея в рамках тесного сотрудничества с США сохраняет позицию готовности для предотвращения угроз, вызванных со стороны КНДР. Правительство Южной Кореи всегда будет привержено принципу сохранения безопасности нашего народа».