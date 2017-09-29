В Баку задержаны похитители велосипедов

2017-09-29 12:20 | www.oxu.az | 6
25 сентября в 1-ое отделение полиции управления полиции Хазарского района поступила информация о том, что с шести дворовых участков в поселках Мардакян и Шувелан украли велосипеды.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, созданная оперативная группа сразу приступила к работе и в скором времени определила подозреваемых.
Жители Баку, ранее судимые Амрах Нагиев и Заргалам Алекперов были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Задержанные признали свою вину.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.