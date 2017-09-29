ЕС запускает интерактивную онлайн-карту с санкциями

2017-09-29 12:30 | www.oxu.az | 5

Европейский Союз в пятницу, 29 сентября, запускает интерактивную онлайн-карту с информацией о международных санкциях, действующих против режимов, организаций и отдельных физических лиц во всем мире.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, на карте можно будет найти информацию о санкциях, действующих против выбранной пользователем страны. Также будет возможность осуществлять поиск по различным секторам экономики или по названиям предприятий, или именами физических лиц.

На данный момент список санкций ЕС помещается на 136 страницах и содержит ссылки на сотни конкретных документов. Этот список обновляется дважды в год, и каждый год к нему вносится около 80 поправок.

"Документы о санкциях в мире – это сотни страниц юридического текста, поэтому предпринимателям порой бывает сложно определить, с кем они имеют право вести бизнес. А нарушение международных санкций может дорого стоить фирмам.

Например, сделки, совершенные французским банком BNP Paribas с Ираном, Суданом, Мьянмой и Кубой, привели к тому, что Соединенные Штаты Америки в 2014 году оштрафовали банк на 8,9 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Н.О.