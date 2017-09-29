YARAT провел творческий вечер народного художника Фархада Халилова (ФОТО)

2017-09-29 13:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Платформа YARAT Friends продолжает радовать своими интересными мероприятиями и проектами. В Центре современного искусства в Ичери шехер состоялся творческий вечер народного художника Азербайджана, председателя Союза художников Азербайджана, кавалера ордена "Шараф" Фархада Халилова, сообщает Trend Life. Вечер прошел при содействии кондитерского дома Viva Baku.

Фархад Гурбан оглу Халилов родился 26 октября 1946 года в Баку. В 1961- 1966 годах учился в художественном училище имени Азима Азимзаде. Далее он продолжил своё образование в Москве в Строгановском училище и в 1969 - 1975 годах в Московском полиграфическом институте. В 1987 году Фархад Халилов был избран председателем Союза художников Азербайджана, и руководит этим творческим союзом по сей день. Работы художника неоднократно выставлялись как в странах бывшего СССР, в том числе и в Третьяковской галерее, так и во многих странах Европы.

Творчество Фархада Халилова является необычным сплавом модернизма и глубокой восточной мудрости, и значимое место занимают Абшеронские мотивы - пляжи и виды Абшерона, а также населённые пункты Абшеронского полуострова, такие как Нардаран, Бузовна, Загульба, Маштага, Мярдякан и другие.

Жанр, в котором работает Фархад Халилов, можно охарактеризовать как символический пейзаж. Природа на полотнах отражает внутренние переживания живописца, различные состояния его души, а изображенные дома, деревья, камни, волны обретают характер визуального знака. Творчество Фархада Халилова неоднократно отмечалось различными международными наградами и премиями.

YARAT Friends - уникальная платформа, сформированная на основе членства индивидуальных лиц и компаний, ее цель - донести понятие современного искусства до широкой аудитории, и создать сообщество любителей этого направления.

Платформа предлагает своим членам туры с участием кураторов и художников, приглашение на мероприятия, организуемые только для членов платформы, а также предоставляет особые преимущества и дополнительные возможности, такие как программа “Путешествие по Искусству” (Art Travel).

Присоединяясь к YARAT Friends, вы получите возможность улучшить свои знания о современном искусстве и внести вклад в его развитие, а также поддержать признание современного азербайджанского искусства во всем мире. Все желающие присоединиться к YARAT Friends, могут связаться по электронной почте friends@yarat.az или с Центром Современного Искусства YARAT.

(Автор: Вугар Иманов)