МИД: Армения, армянское лобби в США и находящиеся под их влиянием некоторые лица занимаются ненужными делами

2017-09-29 13:28 | www.apa.az | 5

«Внешняя политика США определяется федеральным правительством. В соответствии с взятыми на себя международными обязательствами правительство США признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ».

Об этом АПА заявил глав пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя сообщения о том, что сенат штата Мичиган США принял резолюцию, признающую созданный ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим.

Х. Гаджиев сказал, что позиция США нашла свое подтверждение в итоговом заявлении, принятом на встрече между Советом министров иностранных дел ГУАМ и США в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН 22 сентября.

«В соответствии с Хельсинкским заключительным актом в заявлении еще раз подчеркивается приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности государств-членов ГУАМ. Также была выражена обеспокоенность в связи с угрозой применения силы против государств-членов ГУАМ.

Вместо того, чтобы посредством сопредседателей МГ ОБСЕ вносить вклад в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем субстантивных переговоров, а также в обеспечение мира в регионе, Армения, армянское лобби в США и находящиеся под их влиянием некоторые лица занимаются такого рода ненужными делами, ставя себя в смешное положение», - отметил спикер МИД.