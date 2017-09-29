Представитель Госдепартамента США находится с визитом в Азербайджане

2017-09-29 12:34 | www.oxu.az | 6

Директор отдела по связям с Кавказом и региональным конфликтам Бюро Госдепартамента США Алисия Эллисон находится с визитом в Азербайджане.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, визит начался вчера. А. Эллисон была назначена на эту должность недавно. Визит носит ознакомительный характер. В рамках визита она встретится и проведет переговоры с разными лицами для получения информации об Азербайджане, вопросах и проблемах.

Отметим, до этого Алисия Эллиосн занимала пост директора политических тренингов в Институте внешней службы Госдепартамента.

Также она занимала должности главы отделения внешней политики в отделе политики посольства США в Москве, главы политического отдела в посольстве в Никосии, сотрудника Исполнительного секретариата Госдепартамента в Вашингтоне.

Также А.Эллисон работала в Мехико и Стамбуле.

Н.О.

