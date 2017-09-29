Ильхам Алиев принял участие в церемонии прощания с Лютфи Заде - ФОТО

2017-09-29 12:37 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в основное здание Национальной академии наук для участия в церемонии прощания с выдающимся ученым Лютфи Заде.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии также приняли участие официальные лица государства и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, общественности и близкие покойного.

Напомним, что всемирно известный американский ученый азербайджанского происхождения, математик и логик, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессор Калифорнийского университета Лютфи Заде скончался 6 сентября в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет. Его тело вчера ночью было доставлено в Баку.

Н.О.

