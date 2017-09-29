США выдавливают из сферы энергетики Армении зятя пророссийского премьера Карапетяна?

2017-09-29 13:12 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Похоже, США всерьез нацелились на энергетический рынок Армении, пытаясь выдавить оттуда Россию.

Армянская газета «Жаманак», считающаяся каналом властей Армении для слива информации, сообщила о том, что замминистра энергетики Айк Арутюнян, который приходится зятем премьер-министру Карену Карапетяну, скоро перестанет координировать сферу электроэнергетики.

Связано это с тем, что США видят опасное для себя столкновение интересов, в том, что зять «человека Кремля» Карапетяна курирует интересующую их отрасль армянской экономики.

Бывший газпромовский функционер, пришедший относительно недавно во власть, призван был, как кажется, держать руку Кремля на пульсе армянской политики и в кармане армянской экономики.

Однако, с недавних пор стало понятно, что США считают энергетические проекты Армении для себя привлекательными, в частности в свете усилий по вытеснению России из страны. Все чаще и чаще американские чиновники предлагают Армении уйти от тотальной зависимости в сфере энергетики от России.

Наступление американцев на энергетический рынок Армении началось еще в 2015 году, когда американская компания Contour Global купила Воротанский каскад ГЭС за 180 миллионов долларов. В феврале 2017 года посол США в Армении пообещал, что в ближайшие годы компания инвестирует в Воротанский каскад еще 70 миллионов долларов, в результате чего будет создано более 150 рабочих мест. Но это не предел.

В мае этого года, на конференции по возобновляемой энергетике в Ереване, в работе которой приняли участие сразу семь американских компаний, прозвучали обещания о том, что американские компании готовы вложить в армянскую энергетику до восьми миллиардов долларов. Об этом сказал находящийся на конференции посол США в Армении Ричард Миллс, который в качестве условия для инвестирования упомянул о «соответствующих гарантиях от правительства», не уточнив, что именно он просит гарантировать.

Сегодня 82 процента сферы армянской энергетики принадлежат России. Это ведущие предприятия отрасли - «Газпром-Армения», Разданская ТЭС, ЗАО «Электрические сети Армении», Севано-Разданский каскад ГЭС. Особняком стоит одна из главных площадок армяно-российского сотрудничества - Мецаморская АЭС, которую не без оснований мечтают закрыть ЕС и США и которая обеспечивает порядка 30 процентов генерации электроэнергии в республике.

Россия, правда, делает все возможное, чтобы Армения не отказалась от дешевого российского атома и даже выделила кредит в 270 миллионов долларов и грант в 30 миллионов долларов, на которые сегодня осуществляются работы по продлению сроков эксплуатации этой АЭС на 10 лет.

Однако, понимая, что многое упустили на энергетическом рынке Армении, что делает ее в политическом и экономическом плане еще более лояльной России, США и страны Запада сегодня стремятся сделать Еревану предложение, от которого он не сможет отказаться. Постоянные заявления западных политиков о необходимости создания в Армении альтернативных источников дешевой энергии вписываются в эту стратегию вытеснения российских компаний с энергетического рынка Армении. Возможно, именно этих гарантий и попросят США в обмен на крупные инвестиции.

И то, что американская сторона, изучив инвестиционные возможности в энергетической сфере, усмотрела, по сути, столкновение интересов, из-за зятя премьера, еще раз доказывает, что Вашингтон имеет далеко идущие планы.

Правда, зять точно не останется обижен и, как пишет газета, приложит свои усилия в газовой сфере, в том числе, будет курировать газопровод Армения-Иран.



(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Хазар Ахундов)