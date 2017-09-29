Юбилей Ростроповича в Варшаве ознаменовался блестящим концертом азербайджанских музыкантов (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-29 13:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры и туризма Азербайджана и посольства Азербайджана в Польше в Королевском замке Варшавы состоялся торжественный концерт, посвященный юбилею всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича, сообщили Trend Life в пресс-службе Международного центра мугама.

Концерт был организован согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева от 10 февраля 2017 года "О проведении 90-летнего юбилея Мстислава Ростроповича".

В концертной программе выступили народный артист, лауреат международных конкурсов, пианист Мурад Гусейнов, заслуженный артист, тарист Сахиб Пашазаде и заслуженный артист, виолончелист Алексей Милтых.

На открытии вечера художественный руководитель Королевского замка Александра Бушта рассказала о жизни и творчестве великого музыканта, отметив, что счастлива приветствовать гостей из Азербайджана, и в исполнении высокопрофессионального трио в Королевском замке впервые прозвучат произведения, написанные на основе несравненного мугама.

На вечере прозвучали произведения И.Баха, Р.Шумана, Ф.Шопена, С.Рахманинова, Уз.Гаджибейли, Г.Гараева, О.Зульфугарова, Т.Гулиева, А.Бадалбейли, А.Бабирова, Ф.Бадалбейли и других композиторов.

На концерте присутствовали государственные лица и члены правительства Польши, в том числе депутаты Сейма и Сената, руководители и члены дипломатических миссий, аккредитованных в стране, международных организаций, известные общественно-политические деятели, деятели науки и культуры, члены азербайджанской общины, бизнесмены и журналисты.

Виртуозная игра пианиста, звучание европейских произведений на таре, исполнение написанных на основе мугама произведений на виолончели поразили слушателей, большинство из которых впервые услышали исполнение на таре и были в восторге от его звучания. Каждое исполнение вызывало бурные овации зала. В завершение концерта публика стоя аплодировала Мураду Гусейнову, Сахибу Пашазаде и Алексею Милтых, после чего азербайджанские музыканты продолжили выступление, исполнив несколько произведений на бис.

После концерта зрители подходили к исполнителям с вопросами об азербайджанской музыке, мугаме, народных инструментах. Музыкантам было предложено выступить с концертной программой и в других странах.