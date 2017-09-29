В Азербайджане применение меры пресечения в виде ареста сократилось на 30%

2017-09-29 13:30 | www.apa.az | 5

«В Азербайджане в этом году применение меры пресечения в виде ареста сократилось на 30%, данная мера была заменена на другие меры пресечения».

Как сообщает АПА, об этом в рамках слушаний в связи с предложенными в Уголовный кодекс последними изменениями заявил председатель Комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли. Он сказал, что этот показатель сократился после подписанного президентом Азербайджана соответствующего распоряжения: «После соответствующих изменений в законодательство, которые будут внесены на основании представления господина президента, этот показатель еще больше сократится».

Отметим, в Уголовный кодекс предлагается внести более 300 изменений, согласно которым будут сокращены сроки наказаний по 34 видам преступлений, наказание в виде лишения свободы в связи с некоторыми преступлениями будет заменено на финансовые санкции и ограничение свободы.