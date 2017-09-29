Роберт Секута рассказал о Лютфи Заде

2017-09-29 12:48 | www.oxu.az | 4

«Великий ученый Лютфи Заде внес большой вклад в развитие науки».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Он сказал, что иногда изменения в математике кажутся абстрактными:

«Но этот прогресс привел ко многим открытиям в нашей современной жизни. Азербайджанцы справедливо гордятся этим выдающимся человеком. Он родился в Баку, затем переехал в Тегеран, а оттуда в США. Он внес большой вклад в развитие науки в США».

А.М.

