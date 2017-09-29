МИД: США признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана

2017-09-29 13:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Внешняя политика США определяется федеральным правительством. Правительство США, согласно взятым на себя международным обязательствам, признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в пятницу Trend, комментируя принятие сенатом штата Мичиган резолюции о признании незаконного режима, созданного армянскими вооруженными силами на оккупированных азербайджанских территориях.

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