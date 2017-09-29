Посол: «Посетившие Нагорный Карабах лица не представляют официальную позицию Турции»

2017-09-29 13:39 | www.apa.az | 4

«Мы хотим урегулирования нагорно-карабахской проблемы в рамках независимости и территориальной целостности Азербайджана, на основе международного права и решений, принятых разными международными организациями»

Об этом АПА заявил посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, комментируя незаконный визит группы турецких граждан в Нагорный Карабах.

«Мы только узнали, что некоторые лица отправились из Турции в Нагорный Карабах. Такого рода незаконные визиты в Нагорный Карабах, естественно, вредят процессу урегулирования. Турция решительно осуждает действия, направленные на нарушение этого процесса. Совершившие этот визит лица не имеют полномочий представлять официальную позицию Турции. Они отправились туда по личным мотивам. Наша официальная позиция известна всем», - сказал посол.

Э.Озорал также прокомментировал возбуждение в Азербайджане уголовных дел в отношении турецких граждан, совершивших незаконный визит в Нагорный Карабах. Он сказал, что это юридический процесс, требования которого будут выполнены: «Мы с уважением относимся к правовой системе».