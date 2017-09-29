«Газпром нефть» вышла из проекта в Иракском Курдистане

2017-09-29 12:54 | www.oxu.az | 4

«Правительство Иракского Курдистана предложило «Газпром нефти» десять новых нефтяных блоков».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил в интервью изданию «Нефтекомпас» гендиректор Gazprom Neft Middle East Сергей Петров.

По его словам, компания ведет переговоры по наиболее перспективным из них.

«Газпром нефть» находится в непрерывном диалоге по этому вопросу с региональным министерством природных ресурсов, которое предложило нам изучить около 10 блоков. По итогам анализа доступной геологической информации мы выбрали наиболее перспективные с нашей точки зрения лицензионные участки. Сейчас мы ведем переговоры», - отметил Петров.

Он пояснил, что компании интересно вхождение в проекты в роли оператора.

«Нам интересно вхождение в проект в роли оператора, однако мы понимаем связанные с этим трудности и будем детально обсуждать условия с участниками», - сказал Петров.

При этом Петров заявил, что «Газпром нефть» приняла решение отказаться от разработки блока Halabja в Иракском Курдистане. Причиной стала географическая напряженность после референдума.

В Курдском автономном районе Ирака «Газпром нефть» через дочернюю Gazprom Neft Middle East ведет работу на трех проектах — Garmian, Shakal и Halabja.

Как ранее сообщалось, согласно планам, «Газпром нефть» в 2017 году увеличит добычу нефти в иракском Курдистане на 17% — до 220 тыс. тонн.

Отметим, что Gazprom Neft Middle East, подразделением «Газпром нефти» в Иракском Курдистане.

Н.О.