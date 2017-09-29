Прогноз погоды на последний день сентября

2017-09-29 13:00 | www.oxu.az | 4

В субботу, 30 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове в основном осадков не ожидается. Однако в первой половине дня местами возможны дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-15, днем 17-20, в Баку ночью 13-15, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 55-65%.

В большинстве районов Азербайджана днем осадков не ожидается. Однако ночью и утром местами возможны грозы, дожди. Днем восточный ветер временно усилится. Температура воздуха ночью составит 9-14, днем 16-21, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

A.M.

