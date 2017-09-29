Патриарх Кирилл прибыл в Узбекистан

2017-09-29 13:40 | www.trend.az | 4

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Узбекистан с официальным визитом.

В ходе своего визита в Узбекистан Патриарх Кирилл проведет встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны. Он также посетит Самарканд и Бухару.

Патриарх Кирилл посетит храмы епархии в Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Он также ознакомится с развитием епархиальной жизни в Узбекистане.

1 октября Патриарх Кирилл совершит освящение Успенского кафедрального собора в Ташкенте.

Патриарх Кирилл завершит свой визит в Узбекистан 2 октября.