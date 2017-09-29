Верховный суд аннулировал решение Бакинского апелляционного суда о Мехмане Гусейнове

2017-09-29 13:03 | www.oxu.az | 3

Сегодня в Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба, поданная в связи с вынесенным в отношении блогера Мехмана Гусейнова приговором.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Али Сейфалиева выступили адвокаты Мехмана Гусейнова. Они попросили суд закрыть уголовное дело в отношении М. Гусейнова, оправдав его.



Представитель государственного обвинителя попросил не удовлетворять кассационную жалобу.



Затем было объявлено решение Верховного суда, согласно которому кассационная жалоба была частично удовлетворена. Решение Бакинского апелляционного суда в отношении Мехмана Гусейнова. Было принято решение о возвращении уголовного дела в Бакинский апелляционный суд для повторного рассмотрения.



Отметим, в порядке особого обвинения со стороны начальника Насиминского РУП Мусы Мусаева было возбуждено уголовное дело в отношении М.Гусейнова. Он потребовал привлечь блогера к ответственности и наказать по статье 147.2 («Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления»).



Решением Сураханского районного суда суда М.Гусейнов лишен свободы на 2 года. Апелляционная жалоба была подана на решение Сураханского районного суда.