В октябре количество осадков превысит норму

2017-09-29 13:06 | www.oxu.az | 4

В октябре среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме.

Как сообщили Oxu.Az в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, количество осадков будет близко к климатической норме, местами же немного превысит ее.



Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 15-16° (ночью 10-15°, днем 15-20° тепла, временами 24° тепла), что близко к климатической норме.



Ожидается, что количество осадков будет близко к климатической норме (26-40 мм), местами превысит ее.