В субботу в Баку возможен дождь

2017-09-29 13:43 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.
Однако в первой половине дня в некоторых местах полуострова возможен дождь.
Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха на Абшероне составит ночью 12-15, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90, днем 55-65 процентов.
Завтра днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых местах временами ожидаются грозовые дожди. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.
Ночью 9-14, днем 16-21, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)