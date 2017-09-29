В субботу в Баку возможен дождь

2017-09-29 13:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако в первой половине дня в некоторых местах полуострова возможен дождь.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 12-15, днем - 17-20, в Баку ночью - 13-15, днем - 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 80-90, днем 55-65 процентов.

Завтра днем в большинстве районов преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых местах временами ожидаются грозовые дожди. Восточный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью 9-14, днем 16-21, в горах ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)