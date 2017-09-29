Азербайджан за период членства в Совете Европы постоянно сталкивался с несправедливыми требованиями - депутат

2017-09-29 13:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан за период членства в Совете Европы постоянно сталкивался с несправедливыми требованиями этой организации, сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Эльман Мамедов.

Совет Европы проводил двойную политику в отношении мусульманских государств, сказал он.

"Азербайджан - независимое государство и находящийся под арестом лидер движения REAL Ильгар Мамедов тоже является гражданином Азербайджана. Он не соблюдал законы страны и был привлечен к ответственности. А Совет Европы и Европейский суд по правам человека требуют освободить человека, нарушившего законы Азербайджана, и угрожают в связи с этим исключить страну из организации. Чем помог Совет Европы урегулированию нагорно-карабахского конфликта за годы нашего членства в организации? Какое давление по этому вопросу оказал на оккупанта Армению? Напротив, в этом процессе Совет Европы защищает Армению", - сказал Мамедов.

Депутат отметил, что Азербайджан должен пересмотреть свои интеграционные тенденции и двигаться к своим стратегическим целям в соответствии с национальными интересами.

"Азербайджан не должен довольствоваться Европой. Азербайджан должен также интегрироваться с государствами Азии и расширить связи с Востоком. Мы являемся членами Организации исламского сотрудничества, кроме того, и в странах Азии есть организации, с которыми мы должны расширить сотрудничество. Следует создать Союз мусульманских государств", - сказал он.

"Для нашего единства, а также для того, чтобы наше слово имело силу, надо создать Союз мусульманских государства", - сказал Мамедов.

Отметим, что генсек СЕ Турбьерн Ягланд призвал применить против Азербайджана правовую процедуру за неосвобождение лидера движения REAL Ильгара Мамедова, осужденного решением азербайджанского суда, но ЕСПЧ преподносит его как «политического заключенного», которого требуют освободить.

На заседании послов стран-членов СЕ, прошедшем 13 сентября, по личной инициативе Ягланда обсуждался вопрос о применении в отношении Азербайджана процедуры, предусмотренной четвертым параграфом статьи 46 Европейской конвенции, что, в конечном итоге, может стать причиной выхода Азербайджана из Совета Европы.

(Автор: Самир Али)