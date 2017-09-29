Лютфи Заде похоронен в I Аллее почетного захоронения

2017-09-29 14:05 | www.apa.az | 3
Как сообщает АПА, в церемонии прощания приняли участие президент Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, научные деятели и представители общественности.
Президент НАНА Акиф Ализаде сказал, что благодаря достижениям Лютфи Заде были развиты различные направления мировой науки. Его кончина огорчает научную общественность Азербайджана и всего мира.
Министр образования Микаил Джаббаров сказал, что его последним желанием было быть похороненным после смерти у себя на родине: «Это показывает, что он жил Азербайджаном до последнего дыхания. Его вклад в мировую науку неоценим».
Академик Тельман Алиев отметил, что теории Лютфи Заде радикально изменили некоторые основы науки. Академик подчеркнул, что во многих странах транспортная, банковская и интеллектуальная системы работают на основании теории ученого.
Академик Расим Алигулиев сказал, что теория Лютфи Заде применяется во многих областях: «Компьютеры пятого поколения будут созданы на основе его теории. Он достоин Нобелевской премии».
Директор Института математики и механики НАНА Мисир Марданов рассказал о незаменимых заслугах Лютфи Заде. Он подчеркнул, что Лютфи Заде был великим ученым, научным деятелем.
Посол США в Азербайджане Роберт Секута также рассказал о вкладе Лютфи Заде в мировую науку.
Выступившая от имени семьи двоюродная сестра всемирно известного ученого, народная артистка Джаннат Салимова поблагодарила правительство Азербайджана и президента Ильхама Алиева за организацию церемонии прощания.
Ученый был похоронен в I Аллее почетного захоронения.