Лютфи Заде похоронен в I Аллее почетного захоронения

2017-09-29 14:05 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, в церемонии прощания приняли участие президент Ильхам Алиев, официальные лица государства и правительства, научные деятели и представители общественности.

Президент НАНА Акиф Ализаде сказал, что благодаря достижениям Лютфи Заде были развиты различные направления мировой науки. Его кончина огорчает научную общественность Азербайджана и всего мира.

Министр образования Микаил Джаббаров сказал, что его последним желанием было быть похороненным после смерти у себя на родине: «Это показывает, что он жил Азербайджаном до последнего дыхания. Его вклад в мировую науку неоценим».

Академик Тельман Алиев отметил, что теории Лютфи Заде радикально изменили некоторые основы науки. Академик подчеркнул, что во многих странах транспортная, банковская и интеллектуальная системы работают на основании теории ученого.

Академик Расим Алигулиев сказал, что теория Лютфи Заде применяется во многих областях: «Компьютеры пятого поколения будут созданы на основе его теории. Он достоин Нобелевской премии».

Директор Института математики и механики НАНА Мисир Марданов рассказал о незаменимых заслугах Лютфи Заде. Он подчеркнул, что Лютфи Заде был великим ученым, научным деятелем.

Посол США в Азербайджане Роберт Секута также рассказал о вкладе Лютфи Заде в мировую науку.

Выступившая от имени семьи двоюродная сестра всемирно известного ученого, народная артистка Джаннат Салимова поблагодарила правительство Азербайджана и президента Ильхама Алиева за организацию церемонии прощания.

Ученый был похоронен в I Аллее почетного захоронения.