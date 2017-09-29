В Азербайджане принят стандарт в связи с могильными плитами

2017-09-29 13:15 | www.oxu.az | 4

Будет принято новое постановление по поводу надгробных плит.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, согласно постановлению, будут применены некоторые общие стандарты, связанные с созданием кладбищ, размером и расположением могил: «Правила обновляются и в ближайшие дни будет принято решение. Согласно правилам, запретят устанавливать дорогие надгробные плиты и выходить за пределы установленных размеров. Могилы и надгробные плиты будут одинакового размера и при применении размеров будут соблюдаться все связанные с этим правила ислама».

М. Гурбанлы подчеркнул, что это поможет сравнительно сократить расходы людей после похорон.