МИД Азербайджана о референдуме в Иракском Курдистане

2017-09-29 13:25 | www.oxu.az | 4

«Азербайджанская Республика признает и полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Ирак».

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу референдума в региональной области Курдистан Республики Ирак.



«Азербайджан сторонник решения вопросов между центральным правительством Республики Ирак и иракской региональной областью Курдистан путем взаимопонимания и диалога в рамках территориальной целостности и суверенитета Ирака», - сказал Oxu.Az пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.