Гудрат Гасангулиев предложил внедрить наказание в виде лишения гражданства

2017-09-29 14:15 | www.apa.az | 3

Председатель Партии единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА), депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев предложил внести в Уголовный кодекс АР наказание в виде лишения гражданства.

Как сообщает АПА, об этом он сказал во время своего выступления на проходящих в парламенте Азербайджана слушаниях в связи с внесением изменений в Уголовный кодекс страны. По словам Гасангулиева, последние изменения в Конституции предоставляют возможность для такого нововведения.

«Данный предмет нашел свое отражение в Особенной части Уголовного кодекса, однако он не обозначен в качестве наказания в Общей части УК. Предлагаю внести лишение гражданства в статью 43 в качестве вида наказания», - сказал депутат.

Гасангулиев также отметил, что в гуманных изменениях, вносимых в УК в связи с отбытием пожизненного заключения, должны учитываться интересы не только осужденных, но и потерпевших.

«В изменениях указывается, что приговоренные к пожизненному заключению могут быть условно-досрочно освобождены отбыв 25 лет срока наказания. В другом пункте предусматривается лишение свободы на 18 лет за разбой, с причинением ущерба в особо крупных размерах. То есть, мы ужесточаем наказание за преступления против собственности, и при этом облегчаем пожизненное заключение-наказание за преступление против личности. Как вам известно, к пожизненному сроку приговаривают главным образом за убийства малолетних, беспомощных людей, за особо тяжкие преступления. Теперь же мы смягчаем наказание за такие деяния. Считаю, что это неверный шаг, который может способствовать разжиганию у потерпевших чувства мести», - констатировал он.