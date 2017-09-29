Лютфи Заде похоронен – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 13:51 | www.oxu.az | 2

Завершилась церемония прощания с великим ученым Лютфи Заде.

Как передает Oxu.Az, ученый похоронен в Первой аллее почетного захоронения.

13:35

В Баку проходит церемония прощания с великим ученым Лютфи Заде.

Как сообщает Oxu.Az, на церемонии также присутствует президент Азербайджана Ильхам Алиев, представители правительства, ученые, представители общественности.

Мероприятие продолжается.

11:00

Начинается церемония прощания со всемирно известным американским ученым азербайджанского происхождения, профессором Калифорнийского университета Лютфи Заде.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, тело ученого из мечети «Гейдар» было доставлено в основное здание Национальной академии наук Азербайджана.

В церемонии примут участие официальные лица государства и правительства, деятели науки и культуры, представители интеллигенции, общественности и близкие покойного.

Ученый будет похоронен в Первой аллее почетного захоронения.

Напомним, что всемирно известный американский ученый азербайджанского происхождения, математик и логик, основатель теории нечётких множеств и нечёткой логики, профессор Калифорнийского университета Лютфи Заде скончался 6 сентября в американском штате Калифорния в возрасте 96 лет. Его тело вчера ночью было доставлено в Баку.

Э.А.

