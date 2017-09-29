Владимир Путин второго октября посетит Туркменистан

2017-09-29 13:50 | www.trend.az | 4

АШХАБАД /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин второго октября посетит Туркменистан с официальным визитом. Визит осуществляется по приглашению президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, пишет сайт туркменского правительства.

Туркменистан и Россия имеют близкие позиции по таким ключевым вопросам глобальной повестки дня, как сохранение и поддержание всеобщего мира и стабильности, противодействие угрозам международного терроризма, экстремизма, разоруженческая проблематика, урегулирование ситуации в Афганистане.



Обе страны эффективно взаимодействуют по широкому спектру направлений, в том числе в торгово-экономической сфере, энергетическом и транспортно-коммуникационном секторах, а также в вопросах агропромышленного комплекса.



Туркменистан и Российская Федерация отмечают особую значимость продолжения традиционных гуманитарных контактов, в том числе по линии образования, науки и прикладных исследований, культуры и творческих обменов.



По итогам предстоящих переговоров в верхах предусматривается подписание солидного пакета двусторонних документов, нацеленных на дальнейшую активизацию и наращивание взаимовыгодного партнёрства на его приоритетных направлениях.

(Автор: Гусейн Гасанов)