Невероятная возможность учащимся от UNEC - «Студент на один день»

2017-09-29 13:50 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - UNEC создает возможности для старшеклассников стать «студентом на один день».

Как говорится в сообщении Азербайджанского экономического университета, распространенном в пятницу, целью проекта «Один день в UNEC» является поближе ознакомить учащихся 10-11 классов с университетом. В то же время - помочь учащимся, которые затрудняются в выборе специальности, создать им условия для участия на занятиях по специальности в качестве слушателя.

В UNEC, который является самым крупным экономического профиля высшим учебным заведением на Южном Кавказе, занятия и экзамены проводятся открыто для общественности. В минувшем году десятки учащихся, воспользовавшись возможностями, созданными UNEC для абитуриентов, являются студентами UNEC. Они отметили, что в выборе специальности большое значение сыграло посещение ими ранее занятий. На занятиях наряду с учащимися могут присутствовать их родители.

UNEC является единственным высшим учебным заведением в Азербайджане, ведущим обучение на четырех языках (азербайджанский, английский, русский и турецкий), и имеющий филиал за рубежом. Здесь осуществляется подготовка кадров по 21 специальности. UNEC реализует программу двойного диплома для бакалавра с Лондонской школой экономики/Лондонского университета, который является лидером в Европе по подготовке экономических кадров, и французским университетом Монпелье, наиболее древним высшим учебным заведением. С этого года в целях выполнения требований, исходящих из «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане» в UNEC начата реализация программы двойного диплома внутри университета (ДДВУ). Программа ДДВУ создаст возможность бакалаврам в течение 4 лет овладеть двумя специальностями, занять в будущем достойное место на рынке труда и ловко адаптироваться его требованиям.

Следует отметить, что в 2017/18 учебном году план приема в UNEC выполнен на 96,6 процента. Из числа 481 студента, набравших 600 и выше баллов по II группе специальности, 288, то есть 60 процентов выбрали UNEC. Каждый из абитуриентов, набравших 700 балов по II группе специальности, – Джавад Алиев и Арзу Мамедзаде обучаются по специальности финансов в Международной школе экономики UNEC. 74 процента Президентских стипендиатов по II группе специальности являются студентами UNEC.

Желающие принять участие в проекте "Один день в UNEC" могут позвонить по номеру 957 58 63, или связаться по официальной странице Фейсбука (https://www.facebook.com/uneceduaz/) UNEC.