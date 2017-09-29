Южная Корея запретила кредитование в криптовалютах

2017-09-29 14:10 | www.oxu.az | 4
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи запретила проведение в стране любых форм первичных предложений монет (ICO), а также все виды кредитования в цифровых валютах.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание ZDNet.
В комиссии отметили, что первичное размещение токенов является популярным инструментом привлечения средств стартапами и частными лицами. Но слишком велик риск возникновения "финансовых пузырей" и всевозможных манипуляций рынком.
Корейские чиновники также уверены, что ICO зачастую проводятся в сугубо спекулятивных целях.
При этом ведомство пока не запрещает обмен цифровых валют. Сейчас исследуется ситуация на рынке с целью дальнейшего повышения эффективности регулирующих мер.
Н.О.