В Баку состоялась церемония прощания с Лютфи Заде (ФОТО)

2017-09-29 14:06 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Сегодня в здании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась церемония прощания со всемирно известным азербайджанским ученым Лютфи Заде.
В церемонии приняли участие представители науки и общественности.
На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о жизни и деятельности ученого.
Отметим, что тело видного ученого сегодня ночью было доставлено из Сан-Франциско в Баку.
Лютфи Заде (Лютфели Рагим оглу Алескердазе) родился 6 сентября 2017 года и скончался на 97-м году жизни.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)