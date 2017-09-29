В Баку состоялась церемония прощания с Лютфи Заде (ФОТО)

2017-09-29 14:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сегодня в здании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялась церемония прощания со всемирно известным азербайджанским ученым Лютфи Заде.

В церемонии приняли участие представители науки и общественности.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик о жизни и деятельности ученого.

Отметим, что тело видного ученого сегодня ночью было доставлено из Сан-Франциско в Баку.

Лютфи Заде (Лютфели Рагим оглу Алескердазе) родился 6 сентября 2017 года и скончался на 97-м году жизни.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)