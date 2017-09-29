Новый год в Баку, или Спасатели времени

2017-09-29 14:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 29 и 30 декабря на сцене Дворца Гейдара Алиева будет представлен замечательный детский спектакль "Фикси-шоу: Спасатели времени", сообщает Trend Life. Новогоднее представление - лицензионный спектакль по мотивам сериала "Фиксики".

Вы когда-нибудь думали о том, как выглядели бы фиксики, если бы вышли с экрана? В спектакле «Спасатели времени» герои любимого сериала именно такие, какими вы их представляете! Симка и Нолик, Файер и Игрек, Шпуля и Верта – целых шесть фиксиков в самом точном воплощении. И они приглашают зрителей поиграть! Но как это сделать, если фиксики такие маленькие? Очень просто – фиксики уменьшат зал!

Скучать на шоу не придётся ни маленьким, ни большим, ведь каждый гость – полноправный участник! Интересный сюжет понятен благодаря коротким диалогам, а действия героев постоянно дополняются весёлым интерактивом: музыкальными играми, танцами, общением со всем залом, дружным распеванием хитовых фиксипелок!

Фиксики появятся эффектно! Пролетая над залом на самолёте, Нолик уменьшит зрителей и ДимДимыча, чтобы познакомиться с каждым малышом в отдельности (и это правда произойдёт!), вместе поиграть и повеселиться. Но в игру вмешивается незваный гость… Компьютерный Бот угрожает навсегда остановить самые главные часы в мире! Как герои смогут одолеть его приспешников: Ржавчину, Пыль и Короткое Замыкание, спасти время и сделать из вируса полезную программу? Только если малыши и их родители помогут им!

Познавательный сюжет легко запомнится детям, а герои с голосами и лицами мультперсонажей не только перенесут ребят в любимый мультфильм, но и смогут убедить даже родителей, что всё по-настоящему. До встречи на "Фикси-шоу: Спасатели времени"!

Официальный сайт: www.fixishow.ru .Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах Службы ASAN, магазинах Bazarstore и онлайн на www.iTicket.az. Телефон для справок: (050) 3549054.

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(Автор: Вугар Иманов)