Рамин Гулузаде рассказал о внедряемых новшествах

2017-09-29 14:26 | www.oxu.az | 5

«В Азербайджане развитие интернета динамично. 80 процентов населения имеет доступ к интернету».

Как передает Oxu.Az, об этом министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде сказал в интервью журналу Impact.

По его словам, учитывая интерес людей к интернету, места отдыха туристов и местного населения обеспечиваются бесплатным Wi-Fi.

Министр заявил, что проект «Общественный Wi-Fi» уже запущен в 15 парках столицы, в том числе и на Приморском морском бульваре:

«В соответствии с нашими планами, до конца года все парки нашей столицы планируется обеспечить бесплатным Wi-Fi».

Рамин Гулузаде также отметил, что сегодня в Азербайджане ИКТ успешно применяется в любой сфере:

«В настоящее время в стране продолжается реализация эффективных проектов в сфере электронного образования, электронного налогообложения, электронного здравоохранения, электронного сельского хозяйства, электронной таможни, электронной торговли и т.д. Все эти услуги отражены в модели «Электронное правительство»».

По его словам, услуги более чем 40 госструктур предоставляются гражданам на портале «Электронное правительство»:

«С помощью мобильного приложения портала можно в режиме реального времени отправлять пользователям извещения о связи, коммунальных услугах, штрафах и т.д. Это может считаться успешным началом в направлении строительства «мобильного правительства»».

Министр заявил, что на фоне растущего спроса на электронные услуги в текущем году использование e-подписи было усовершенствовано, и созданы токены «электронной подписи»:

«До сегодняшнего дня были введены в действие более 100 тысяч электронных подписей, и в ближайшем будущем каждому гражданину предоставят удостоверение личности нового поколения, снабженное сертификатом «электронной подписи». Таким образом, новые удостоверения, наряду с идентификацией личности, будут использоваться и при подписании электронных документов».

Н.О.

