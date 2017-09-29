Президент Ильхам Алиев награжден высшей наградой Международной федерации дзюдо - золотой медалью

2017-09-29 14:31 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Центре Гейдара Алиева прошла торжественная церемония по случаю 25-летия создания Национального Олимпийского комитета (НОК).

В церемонии приняли участие Президент Азербайджана, глава Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Участники юбилейной церемонии тепло встретили Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву.

Президент Азербайджана, глава Национального Олимпийского комитета выступил на церемонии с речью.

Затем выступил исполнительный президент Европейского Олимпийского комитета Янез Косьянчич.

Янез Косьянчич вручил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Национального Олимпийского комитета Чингизу Гусейнзаде специальные награды олимпийских комитетов Европы по случаю 25-летнего юбилея НОК.

Затем выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

Мариус Визер вручил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высшую награду Международной федерации дзюдо - золотую медаль.

Глава государства выразил признательность Янезу Косьянчичу и Мариусу Визеру за высокие награды.

Церемония была продолжена концертной программой.