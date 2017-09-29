МИД: США признают и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана (версия 2)

2017-09-29 14:33 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Внешняя политика США определяется федеральным правительством. Правительство США, согласно взятым на себя международным обязательствам, признает и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ.

Об этом глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в пятницу Trend, комментируя принятие сенатом штата Мичиган резолюции о признании незаконного режима, созданного армянскими вооруженными силами на оккупированных азербайджанских территориях.

Гаджиев отметил, что эта позиция США еще раз нашла свое подтверждение в итоговом заявлении, принятом на встрече между США и Советом министров иностранных дел ГУАМ, состоявшейся 22 сентября в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН.

«В этом документе еще раз заявляется о приверженности США суверенитету и территориальной целостности стран-членов ГУАМ в соответствии с Хельсинкским заключительным актом. Также выражена обеспокоенность в связи с угрозой применения силы, которой подвергаются страны-члены ГУАМ. Вместо того, чтобы вносить вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе и урегулирование путем субстантивных переговоров армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве Минской группы ОБСЕ, Армения и армянское лобби в США, а также некоторые лица, находящиеся под его влиянием, занимаются подобной ненужной деятельностью, ставя себя в смешное положение», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)