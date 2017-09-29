Министр: «Удостоверения личности нового поколения будут оснащены сертификатом э-подписи»

2017-09-29 14:16 | www.apa.az | 5

«Сегодня в Азербайджане ИКТ успешно применяется в любой сфере. В настоящее время в стране продолжается реализация эффективных проектов в сфере электронного образования, электронного налогообложения, электронного здравоохранения, электронного сельского хозяйства, электронной таможни, электронной торговли и т.д. Все эти услуги отражены в модели «Электронное правительство».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом журналу Impact сказал министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде. По его словам, на портале «Электронное правительство» гражданам предоставляются услуги более чем 40 госструктур: «С помощью мобильного приложения портала можно в режиме реального времени отправлять пользователям извещения о связи, коммунальных услугах, штрафах и т.д. Это может считаться успешным началом на пути построения «Мобильного правительства».

Министр заявил, что на фоне растущего спроса на электронные услуги в текущем году использование э-подписи было усовершенствовано, и созданы токены «электронной подписи»: «До сегодняшнего дня были введены в действие более 100 тысяч электронных подписей, и в ближайшем будущем каждому гражданину предоставят удостоверение личности нового поколения, снабженное сертификатом «электронной подписи». Таким образом, новые удостоверения, наряду с идентификацией личности, будут использоваться и при подписании электронных документов».