Генпрокуратура против отмены уголовной ответственности за использование и хранение наркотиков

2017-09-29 14:52 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом в рамках слушаний в Милли Меджлисе заявил начальник Управления правового обеспечения и информации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики Натиг Гусейнов. Он сказал, что декриминализация статьи 234.1 (Незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в количестве, превышающем необходимое для личного потребления) является неправильным: «Потому что регион, в котором мы проживаем, является местом, где предпринимаются попытки транзитного оборота наркотиков».

Отметим, согласно изменению, в отношении страдающих наркоманией лиц, совершивших деяния, предусмотренные в статье 234.1, и в действиях которых нет другого преступного состава, судом применяются принудительные меры медицинского характера в стационарном порядке.

Председатель Коллегии по тяжким преступлениям Верховного суда Шахин Юсифов также выступил против декриминализация этой статьи.