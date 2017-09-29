Ильхаму Алиеву и Мехрибан Алиевой вручены специальные награды ЕОК – ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 14:36 | www.oxu.az | 5

В Центре Гейдара Алиева проводится торжественное мероприятие по случаю 25-летия создания Национального олимпийского комитета Азербайджана. В мероприятии принимают участие глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Как передает Oxu.Az, президент Азербайджана произнес речь на мероприятии.

Затем выступил исполнительный президент Европейского олимпийского комитета Янез Кочиянчич.

Янез Кочиянчич вручил президенту Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Национального олимпийского комитета Чингизу Гусейнзаде специальные награды по случаю 25-летнего юбилея основания МОК.

Затем выступил глава Международной федерации дзюдо Мариуш Визер.

Мариуш Визер наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева высшей наградой федерации – золотой медалью.

14:17

В Центре Гейдара Алиева проводится торжественное мероприятие по случаю 25-летия создания Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, в мероприятии принимают участие глава государства, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи.

Президент Ильхам Алиев произносит речь на мероприятии.

Н.О.

