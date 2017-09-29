Названа наименее посещаемая станция Бакинского метро

2017-09-29 14:47 | www.oxu.az | 5

ЗАО «Бакинский метрополитен» назвал наиболее и наименее загруженные станции.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы структуры Насими Пашаев заявил Modern.az, что за день метрополитен перевозит более 700 тыс. пассажиров:

«Согласно наблюдениям 25 сентября, выяснилось, что станция «Бакмил» приняла наименьшее число пассажиров - 948 человек. Больше всего пассажиров приняла станция «28 Мая» - 77 292 человека.

Он также отметил, что одной из наименее посещаемых является станция «Улдуз»: «За день станцией воспользовались 7555 пассажиров».