Премьер-министр: Турция не нуждается в ЕС

2017-09-29 14:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция не нуждается в ЕС, тем не менее, Евросоюз в кратчайшие сроки должен принять окончательное решение относительно членства Анкары в этой структуре, сказал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу местные СМИ.

Йылдырым отметил, что на самом деле это ЕС сильно нуждается в Турции.

По словам Йылдырыма, в ЕС за последние годы сильно возросла исламофобия, что может привести Европу к серьезному кризису.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Анкара продолжит реформы, однако не с целью вступления в ЕС.

По словам Эрдогана, Турции были необходимы реформы, и правительство их проводило.

Турецкий президент подчеркнул, что Европа всегда отличалась двойными стандартами по отношению к Турции.

«ЕС не выполнил обязательств перед Турцией, что привело к утрате доверия турецкого народа», - сказал Эрдоган.

По его словам, отношения между Турцией и ЕС превратились в театральное представление.

«Турция призывает ЕС быть более искренним по отношению к ней», - сказал Эрдоган.

Отметим, что ранее министр Турции по делам ЕС Омар Челик сказал, что Турция не отвернулась от ЕС.

Челик отметил, что даже с учетом того, что ЕС не поддержал Турцию во время попытки военного переворота, Анкара не прекратила отношения с ЕС.

По его словам, ЕС также должен продолжить переговоры с Анкарой.

«Если бы Турция хотела прервать отношения с Евросоюзом, то не потребовала бы от ЕС открытия новых пунктов переговоров», - сказал Челик.

Министр отметил, что после Brexit ЕС уже не является таким, каким был раньше.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Турцией было подписано еще в 1963 году. Заявку на членство в ЕС Анкара подала в 1987 году, но переговоры о вступлении начались только в 2005 году.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu