Президенту Азербайджана представлена высшая награда Международной федерации дзюдо - ОБНОВЛЕНО

2017-09-29 15:01 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, в церемонии приняли участие глава Азербайджанcкого государства, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи.

Участники юбилейной церемонии тепло встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Глава государства, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев выступил на церемонии с речью.

Затем выступил исполнительный президент Европейского Олимпийского комитета Жанез Кочижанчич. Он вручил специальные награды Европейских Олимпийских комитетов президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первой леди Мехрибан Алиевой и вице-президенту Национального Олимпийского комитета Чингизу Гусейнзаде по случаю 25-летнего юбилея со дня создания НОК.

Затем выступил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. Мариус Визер вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву высшую награду Международной федерации дзюдо – золотую медаль.

Глава государства поблагодарил за высокие награды Жанеза Кочижанчича и Мариуса Визера.

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13:36

В Центре Гейдара Алиева с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева проводится торжественное мероприятие по случаю 25-летия НОК.

Как сообщает АПА, глава азербайджанского государства, президент НОК Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие на мероприятии.

Участники мероприятия тепло встретили президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Глава государства, президент НОК Ильхам Алиев выступил с речью