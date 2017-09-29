Тельмана Исмаилова могут объявить в розыск

2017-09-29 14:55 | www.oxu.az | 5

В убийстве авторитетов "люберецкой" организованной преступной группировки (ОПГ), контролирующей подмосковный рынок "Абрамцево", подозревают семью Тельмана Исмаилова.

Как передает Oxu.Az, об этом "Росбалт" сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным органов, после закрытия Черкизовского рынка, принадлежавшего Тельману Исмаилову, члены его семьи стали искать новые объекты с целью перемещения торговли, в частности, их внимание привлек подмосковный рынок "Абрамцево".

Последний находился под контролем авторитетов "люберецкой" группировки и связанных с ней бизнесменов. Одновременно лидеров ОПГ стали убивать. Благодаря показаниям свидетелей, есть все основания подозревать, что за нападениями стояла семья Исмаиловых.

"В деле фигурирует не только Тельман, но и его дети. Все идет к тому, что Тельмана Исмаилова в ближайшее время объявят в розыск", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Н.О.