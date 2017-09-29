Дутерте решил быть дружелюбнее

2017-09-29 15:04 | www.oxu.az | 4

Ярый критик США президент Филиппин Родриго Дутерте сменил свой гнев на милость в связи с действиями Вашингтона против боевиков ИГ в южном городе Марави (филиппинская провинция Южный Ланао), передает Oxu.Az со ссылкой на AFP.

«Я буду дружелюбнее теперь», - сказал Дутерте в ходе своего визита в город Балагига.

«Я не сказал бы, что они наши спасители, но США наши союзники и помогают нам. Даже сегодня они поставляют оборудование нашим солдатам в Марави для борьбы с террористами. Не будь их, у нас были бы тяжелые времена. Поэтому мы благодарны им», - заявил Дутерте, который ранее требовал вывода американских войск с Филиппин и неоднократно резко критиковал бывшего президента США Барака Обаму.

Н.О.