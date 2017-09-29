В Армении женщина выбросила новорожденного ребенка в туалет

2017-09-29 15:15 | www.apa.az | 5

В Тавушской области на днях произошел вопиющий случай.

Как передает АПА со ссылкой на news.am, согласно информации нашего источника, женщина на сроке беременности в 8,5 месяцев 27 сентября родила малыша на балконе дома и сразу же выбросила его в туалет.

Ее саму после этого доставили в медцентр Берда. Как заявил заведующий отделом акушерства и гинекологии больницы Армен Галстян, состояние 32-летней дамы удовлетворительное, в понедельник ее выпишут из больницы. По словам врача, беременная женщина нигде не наблюдалась.