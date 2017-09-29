Назван первый участник "Евровидение-2018" (ФОТО)

2017-09-29 15:17 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Названо имя первого участника международного конкурса песни - "Евровидение-2018", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса.

На конкурсе "Евровидение-2018", который пройдет в Лиссабоне (Португалия), Бельгию представит Лаура Гроесенекен (Laura Groeseneken). Официально о том, что Лаура Гроесенекен представит Бельгию на конкурсе в 2018 году было объявлено в эфире ток-шоу Van Gils & Gasten, где она исполнила англоязычную версию песни Amar Pelos Dois, с которой представитель Португалии Сальвадор Собрал победил на "Евровидение-2017".

Напомним, что полуфиналы "Евровидение-2018" пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)