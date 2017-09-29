Президент Афганистана посетит Узбекистан с официальным визитом

2017-09-29 15:20 | www.trend.az | 5

Президент Афганистана Ашраф Гани посетит Узбекистан с официальным визитом.

По словам министра иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова, точная дата визита пока не определена, но стороны не собираются откладывать этот вопрос в долгий ящик.

"Хочу подтвердить, что в повестке дня стоит вопрос визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан. Мы сейчас работаем над ним. Конкретная дата пока не определена. Но я думаю, что мы особенно затягивать с этим вопросом не будем. Предстоящий визит станет официальным. Мы будем принимать главу суверенного государства, законно избранного демократическим путем президента со всеми протокольными и официальными почестями", — отметил он, сообщает Podrobno.uz.

Повестка визита будет достаточно насыщенной. Стороны, прежде всего, намерены обсудить вопросы экономического взаимодействия, и возможного участия Узбекистана в некоторых совместных проектах, в том числе касающихся транспортных коммуникаций.

"Конечно же, поскольку ранее было уже заявлено о том, что Узбекистан поддерживает политическое решение ситуации в Афганистане, мы будем обмениваться мнениями и по данному вопросу, совершенствовать наши подходы и укреплять взаимопонимание на политической арене", — сказал Камилов.

По его мнению, еще одним важным моментом в установлении мира и стабильности в соседней стране станет её глубокая интеграция в мирохозяйственные связи региона, и в целом в мировые структуры.

Министр считает, что Афганистан не должен оставаться страной, изолированной от региона, он должен быть не проблемой, а частью процесса установления мира, стабильности и процветания.