Специальное предложение для учителей!

2017-09-29 15:20 | www.oxu.az | 3

Всегда отличающийся специальными предложениями и кампаниями Expressbank в этот раз порадует учителей. Expressbank поздравляет с профессиональным праздником всех педагогов и предлагает им кредит наличными со скидкой в 2% на годовую процентную ставку. В период со 2 по 10 октября преподаватели всех учебных заведений, обратившись в любой из филиалов Expressbank, смогут взять кредит наличными со скидкой и без комиссии. А главное, кредит будет выдан без залога и в валюте AZN.

В рамках данной кампании клиенты смогут воспользоваться кредитом на сумму до 10.000 AZN. Взяв кредит на срок до 36 месяцев, клиенты получат возможность гибко управлять своим бюджетом, а также свести на минимум сумму ежемесячной оплаты кредита.

С целью экономии времени клиентов, Expressbank создает возможность удобной оплаты кредитов. С помощью Личного кабинета на официальном веб сайте www.expressbank.az, платежных терминалов и мобильного приложения Expresspay клиенты могут в любое время суток совершать оплаты своих кредитов.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. По всей стране функционирует около 80 банкоматов, 7000 POS-терминалов и более 600 платежных терминалов ExpressPay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.