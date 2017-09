В Баку пройдет 6-я международная выставка «От отходов к искусству» (ВИДЕО)

2017-09-29 15:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева, при организации ОАО «Тамиз шахар» и при поддержке Общественного объединения IDEA, Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и галереи искусств "Q Gallery" в Баку с 1 по 10 октября пройдет шестая международная выставка «От отходов к искусству», говорится в сообщении ОАО «Тамиз шахар», распространенном в пятницу.

В этом году в выставке, на которой будут представлены произведения искусства, изготовленные из различных бытовых отходов, примут участие представители искусства Азербайджана, Турции, Ирана, Украины, Индии, США, Великобритании, России и Германии.

Выставка нацелена на то, чтобы прививать населению понимание важности сохранения окружающей среды в чистоте, отучить его от привычки, не задумываясь, выбрасывать ненужные вещи в мусорные баки.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)