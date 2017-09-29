Незаконно посетившие Нагорный Карабах граждане Турции будут наказаны в соответствии с азербайджанским законодательством - депутат

2017-09-29 15:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Называть представителями интеллигенции турецких граждан, незаконно посетивших оккупированную армянскими вооруженными силами азербайджанскую территорию – Нагорный Карабах, само по себе ошибочно. Об этом сказал в пятницу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По его словам, эта поездка - политическая провокация, подготовленная армянской стороной. «За нею (провокацией) стоят определенные круги в Армении и за рубежом, желающие подорвать азербайджано-турецкие отношения. Турция всегда была братской страной для Азербайджана, и отношения между двумя государствами видит весь мир. Турция всегда была рядом с Азербайджаном, а Азербайджан – рядом с Турцией. Незаконное посещение Нагорного Карабаха этими лицами – провокация Армении и армянской диаспоры», - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с этой поездкой и незаконным действиям этих лиц будет дана правовая оценка. "Верю, что братская Турция тоже поддержит Азербайджан, эти лица в скором времени буду задержаны и переданы Азербайджану и они будут наказаны в соответствии с азербайджанским законодательством», - сказал парламентарий.

Отметим, что 22 сентября граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чекиноглу и Эрол Катырчыоглу незаконно посетили территорию Азербайджана – Нагорный Карабах, оккупированную армянскими вооруженными силами.

Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры возбудило уголовное дело по статье 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) УК.

Все четверо привлечены в качестве обвиняемых по указанной статье. Решениями суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста, Они объявлены в межгосударственный розыск.

В правоохранительные органы Турции направлено обращение с целью поимки и привлечения к следствию этих лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)