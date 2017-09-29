Аналог Instagram от «ВКонтакте» объявил о закрытии проекта

2017-09-29 15:40 | www.oxu.az | 4

Фотоприложение Snapster от социальной сети «ВКонтакте», которое должно было составить конкуренцию Instagram, объявило о закрытии проекта.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в официальном сообществе Snapster.

Приложение продолжит функционировать как фоторедактор, но при этом отключит свои «комнаты» — так назывались группы, в которых пользователи могли делиться своими снимками.

«Snapster запускался как смелый эксперимент. Мы решили, что будет круто создавать собственные фильтры прямо на телефоне и делиться ими с друзьями. Мы получили полезный опыт для развития сервисов основного приложения «ВКонтакте»», - сообщили разработчики в прощальной публикации.

Ранее стало известно, что хакеры взломали Instagram-аккаунты знаменитостей.

Н.О.