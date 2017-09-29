На Украине разбился учебно-тренировочный самолет, есть жертвы

2017-09-29 15:30 | www.trend.az | 4
Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Хмельницкой области, два члена экипажа погибли.
"Учебный самолет Л-39 разбился в Красиловском районе, это были плановые полеты", - передает ТАСС cо ссылкой на областном управлении службы по чрезвычайным ситуациям. - На место выехали спасатели и медики".
Одновременно пресс-секретарь Воздушных сил Украины Роман Юрчило подтвердил, что "во время плановых полетов произошел авиационный инцидент - упал учебно-тренировочный самолет Л-39, погибли два человека".
Ранее агентство УНИАН со ссылкой на представителя Хмельницкой областной государственной администрации сообщило, что в районе города Хмельницкий упал военный самолет.
"Сегодня примерно 20 - 30 км от Хмельницкого в районе поворота на город Красилов упал военный самолет", - говорится в сообщении.